HABERTURK.COM

Kinoa, Güney Amerika uygarlığı olan İnka halkının kutsal yiyeceğiydi. Yüzlerce yıldır şifalı olduğuna inanılan kinoa tohumları glutensiz, protein ve lif açısından zengindir. Kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere birçok kinoa tohumu bulunmaktadır. Cevizi andıran tadıyla kinoanın aynı zamanda glutensiz yapısından dolayı sindirimi de son derece kolaydır. Folik asit ve magnezyum kaynağı olan kinoa uzun süre tokluk hissi verdiğinden diyet yapanların ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin de beslenmelerinde ilk sırada yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde de yaygın bir kullanım alanı bulan kinoa nasıl tüketilir? Kinoa çiğ olarak yenir mi? İşte antik dünyanın mucizevi ve kutsal tahılı kinoa ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için derledik.

Kinoa Nasıl Tüketilir?

Kinoa yüksek düzeyde antioksidan içeren ve kötü kolesterolle savaşan bir tahıldır. Peki bu besleyici kinoa tohumları ile ne yapılabilir sorusunun ise cevabı çok çeşitlidir. Öncelikle klasik olarak pirinç ya da bulgur gibi pişirerek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bu pişirme yöntemine et suyu eklediğinizde besleyiciliği ve lezzeti kat kat artar. Farklı bir aroma isteyenler defne yaprağından da yardım alabilir.

Kahvaltılarda; pişme süresinin hızlılığı kinoayı kahvaltıların da vazgeçilmezi kılmaktadır. Bunun için süt ya da su ile haşladığınız kinoayı soğuyunca meyve ve ceviz, badem ya da hurma gibi kuruyemişlerle karıştırarak hem sağlıklı hem de lezzetli bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz.

Salatalarda; uzun süre tok tutan bir tahıl olan kinoa klasik kullanımların dışında salataların da yeni yıldızlarındandır. Bunun için kinoaları su ile haşlayın. Kinoalar ılık bir hale gelince mevsim sebzeleri ile birleştirip, ara öğün ya da akşam yemeklerinin yanına ekleyebilirsiniz.

Smoothie’lerinize ekyebilirsiniz. Gün boyu enerji verecek doğal bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bunun için dilediğiniz şekilde hazırlanmış smoothie’nize önceden haşladığınız kinoaları ekleyebilirsiniz.

Ev yapımı sağlıklı atıştırmalıklarda; Tam buğday unu, kuru meyveler ile hazırladığınız karışıma bir fincan kinoa unu ekleyip hem diyetlerinizde tatlı ihtiyacını gidermek hem de çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

Kinoa Yoğurda Katılır Mı?

Kinoanın pek çok tüketilme şekli vardır. Bunlardan biri de yoğurtla karıştırıp yemektedir. Bunun için; istediğiniz miktarda kinoayı önce yıkayıp, daha sonra haşlayın. Haşlanmış kinoalar soğuyunca yoğurt ile karıştırılıp isteğinize bağlı olarak içerisinde mevsim sebzeleri ya da meyveleri ya da kuruyemişler katarak tüketebilirsiniz.

Kinoa Ne Kadar Sürede Haşlanır?

Kinoanın diğer birçok tahılın yanı sıra haşlanma süresi 20 dakikanın altındadır. Bu nedenle hızlı ve lezzetli bir yemek isteyenler için makarna ya da pirince karşı harika bir alternatif sunar.

Kinoa Çiğ Olarak Yenir Mi?

Kinoa yapısı itibarıyla oldukça sert bir tahıldır. Genellikle pirinç ya da bulgur gibi haşlanarak tüketilmesi önerilir. Çiğ haliyle tüketime uygun bir tahıl değildir. Çiğ halinde tüketmek isteyenler un haline getirip, kinoayı farklı formlarda da kullanabilir.

Kinoa Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Kinoa son zamanlar diyet yapanların ya da zayıflamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Bir su bardağı kinoa (185 gram) yaklaşık olarak 222 kaloridir. Karbonhidrat değerine bakıldığında ise yaklaşık 39 grama eş değerdir. Vücudun Folik asit, magnezyum, çinko ve demir olmak üzere günlük ihtiyacının birçoğunu kinoa karşılayabilmektedir. Bu sebeple zayıflamak ve sağlıklı olmak için kinoa yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağ yakımını destekleyen ve uzun süre tokluk hissi veren kinoa enerji verir ve halsizliği önler. Bir su bardağı haşlanmış kinoa ile ister salata yapabilirsiniz isterseniz de yoğurt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Pirinç ve bulgura harika bir alternatif olan kinoa ile tatlı krizlerinizi hafifletecek kinoalı sütlaç da yapabilirsiniz.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

ÖNERİLEN VİDEO