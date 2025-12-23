Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış zammı ne kadar olacak, kaç TL?

        Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış zammı ne kadar olacak, kaç TL?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte ocak 2026 kira zammı oranı da netlik kazanacak. Kira artış oranları her ay olduğu gibi bu ay da milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2026 yeni ayda ev ve iş yeri kiraları ne kadar zamlanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

        23.12.2025 - 16:34
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış zammı ne kadar olacak, kaç TL?

        2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Aralık enflasyon rakamları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü netleşecek.

        OCAK AYI KİRA ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?

        Aralık ayı kira artış oranı TÜİK verilerine göre yüzde 35,91 olmuştu. Ekonomistlerin Aralık ayı için öngördüğü enflasyon beklentileri, Ocak ayında yenilenecek kontratlar için kira artış oranının %33 ile %35 bandında olabileceğine işaret ediyor.

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: % 35,91

        Zamlı fiyat: 5.5386,5

        Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL

