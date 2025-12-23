Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış zammı ne kadar olacak, kaç TL?