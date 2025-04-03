Kira zammı hesaplama Nisan 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Nisan ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Nisan ayı kira artış oranı 2025 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak Mart ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Nisan ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Peki TÜİK Nisan ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, TÜFE verileri ile konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Nisan ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Mart ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Mart enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Nisan ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2025 Nisan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki; Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, TÜFE verileri ile konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2025 MART AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 Perşembe bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı konut ve iş yeri için kira artış oranları belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 53.83
Kira zam bedeli: 5.383 TL
Zamlı kira bedeli: 15.383 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.