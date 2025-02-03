Kira zammı hesaplama Ocak 2025: TÜFE Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Şubat ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan Ocak ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve böylece Şubat ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ev sahipleri ve kiracılar ''TÜFE Şubat ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Şubat ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Şubat ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Ocak ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ocak enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Şubat ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Şubat kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Şubat ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2025 OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu.
2025 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Ocak ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Şubat ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.
Hem konutlarda hem iş yerlerinde şubat ayında tavan yüzde 56,35 olarak uygulanabilecek.
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.
Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: %56,35
Kira zam bedeli: 5.635 TL
Yeni kira bedeli: 15.635 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.