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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukların gözü önünde cinayet: 16 yıllık kiracısının katili oldu! - Son dakika haberler

        Kiracısını öldüren sanığın avukatı: Hukuki yolla tek celsede halledilecek olaydı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kiracısı Hüseyin Asar'ı öldüren katil zanlısı Ertuğrul Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan katil zanlısının verdiği ifade ortaya çıktı. Pişman olduğunu dile getiren zanlı Ertuğrul Ö., "İlk başlarda daireyi boşaltacağını söylemişti. Olay günü bana ve kız kardeşime küfür edince bir anlık sinirle ateş ettim" dedi. Olaydan sonra ormanlık alanda saklandığını söyleyen zanlı, daha sonra polise gidip teslim olduğunu belirtti. Sanığın avukatı Göknur Mercan, kiracı-ev sahibi tartışmalarına dikkat çekerek "Hukuki yola başvursaydı kiracı tek celsede tahliye edilebilirdi. Olay da yaşanmazdı." dedi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 25.07.2023 - 14:53
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        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
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        Kan donduran cinayet Gaziosmanpaşa’da 18 Temmuz Salı günü meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar’ı çocuğunun gözleri önünde öldüren katil zanlısı Ertuğrul Ö. tutuklandı. Cezaevine gönderilen Etuğrul Ö.’nün ifadesi ortaya çıktı.

        “KÜFÜR EDİNCE ATEŞ ETTİM”

        Hüseyin Asar
        Hüseyin Asar

        Polise teslim olduktan sonra avukatı Göknur Mercan eşliğinde ifade veren zanlı Ertuğrul Ö. “ 16 yıldır bizim kiracı olarak oturuyordu. Kız kardeşimin Küçükçekmece’de oturduğu ev kentsel dönüşüme girdi. Kardeşim evsiz kalmıştı. Ona söylemiştik çıkması için, ilk başta boşaltacağını söylemişti. Daha sonra daireyi boşaltmadı. Olay günü abim de yanımızdayken konuştuk. 'Ne zaman boşaltacaksın kız kardeşim gelecek' dedim. Bana ve kız kardeşime küfür etti. Ben de o sinirle üzerimde taşıdığım silahı çıkartıp ateş açtım. Sonra olay yerinden kaçıp ormanlık alana gittim. Ormanlık alana kaçıp saklandım”

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        “PİŞMANIM”

        Saklandığı yerden çıktıktan sonra polise giderek teslim olduğunu belirten katil zanlısı Ertuğrul Ö. “Pişman oldum. 3 gün sonra polise gidip teslim oldum. Olayda kullandığım silahı da teslim ettim. Silah ölen babamdan bana kalmıştı. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim.”

        SANIĞIN AVUKATI: HUKUKİ YOLLARLA ÇÖZÜLÜRDÜ

        Sanığın avukatı, Ceza Hukuku uzmanı avukat Göknur Mercan ise “Birçok basın kuruluşunda yayınlanan haberlerde olay sebebi ev sahibi kiracı arasında kira bedelinde artış anlaşmazlığı olarak anlatılmıştır. Oysa aslında sorun kiracının tahliyesi ile ilgilidir, kira artışı, para anlaşmazlığı yoktur. Sanık maalesef bir anlık öfke, cinnet durumunda silahını çekerek ateşlemiştir. Ne yazık ki hukuki yollarla kolayca çözülebilecek bir konu bu hale gelmiş. 10 yılı aşan kiracılık var ve ihtiyaç durumu da göz önüne alındığında, kiracı tek celsede tahliye edilebilirdi. Vatandaşlarımız bu tür anlaşmazlıklarda mutlaka bir arabulucuya, avukata danışarak hukuki yardım almalılar” dedi.

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