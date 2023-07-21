Kiracısını öldüren ev sahibi, çember daralınca teslim oldu!

Kan donduran cinayet, Gaziosmanpaşa’da 3 gün önce saat 15.50 sıralarında 3 katlı bir binanın önünde işlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı.

Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti. Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti.

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ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, üzerinde getirdiği silahı çıkaran ev sahibi, Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.