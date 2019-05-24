Denizli'nin Çivril ilçesinde, üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu kiralık otomobil, TIR ile çarpıştı. Kazada Halit Atabay (21) ile Ebru Durak (21) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



Kaza dün saat 23.00 sıralarında İğdir Rampası Mevkii'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, gezmek amacıyla otomobil kiralayan üniversite öğrencilerinin bulunduğu Fırat Çelebi (22) yönetimindeki otomobil, Çivril yönünden Denizli istikametine giderken, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki TIR ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpışmanın etkisiyle taklalar atarak metrelerce savrulan otomobil hurdaya döndü.

EBRU DURAK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

HALİT ATABAY HASTANEDE KURTARILAMADI



Otomobilde sıkışan yaralı öğrenciler Berna Yılmaz (22),Ömer Beder (23),Halit Atabay (21) ve Fırat Çelebi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Aracın tavanını kesilerek çıkarılan öğrenciler ile TIR sürücüsü Boran'la birlikte yanında bulunan Durmuş Albezirgan olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.