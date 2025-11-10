Kiralık araçta 100 milyar dolarlık yatırım

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Kısa Dönem Araç Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, kısa dönem (günlük) araç kiralama sektörünün 2025 yılının üçüncü çeyreğinde filosunda bulunan araç adedi 155 bin 900 adede ulaştı. 2024 yılı sonunda sektörün araç parkı 151 bin adet seviyesindeydi.

Rapora göre, Renault yüzde 21,2 pay ile Türkiye kısa dönem araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

REKLAM

Renault’yu yüzde 20,9 ile Fiat, yüzde 10,6 ile Hyundai, yüzde 8,2 ile Peugeot ve yüzde 7,6 ile Opel takip etti.

Sektörün araç parkının yüzde 41,1’i A ve B segmenti araçlardan oluşurken, kompakt sınıf araçlar yüzde 40,6 ile ikinci sırada yer aldı. Yılın ilk 9 ayında araç parkının yüzde 9,4’ü D segment, yüzde 2,9’u E ve F segmentleri, yüzde 6’sı ise hafif ticari araçlardan oluştu.

Raporda sektörün araç parkında yüzde 65,3’lük payla benzinli modeller ön plana çıkarken dizeller yüzde 26,3, hibrid araçlar yüzde 5, elektrikli modeller ise yüzde 2,4 pay elde etti. SEDAN EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖVDE TİPİ TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise kısa dönem araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 35,3 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 30,4 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 26,3 ile üçüncü sırada yer alırken station wagon’lar yüzde 0,6 payda kaldı. REKLAM Sektörün toplam araç parkının yüzde 81,3’ünü otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. ARAÇ YATIRIMLARI 100 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI Sektör, yılın üçüncü çeyreğinde toplam 42,8 milyar TL, ilk 3 çeyrek toplamında ise 98,6 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 35,6 milyar TL seviyesindeydi. Yılın ikinci çeyreğinde sektörün kiradaki ortalama araç sayısı 100 bin 821 adetken üçüncü çeyrekte bu rakam 127 bin 389 adede yükseldi. Sektördeki kontrat sayısı ise ikinci çeyrekteki 1 milyon 94 bin 663 adetten üçüncü çeyrekte 1 milyon 321 bin 998 adede ulaştı.