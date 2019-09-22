Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin Nusaybin'de ele geçirilen mühimmatları duyurdu. Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin’de gerçekleştirilen operasyonda; 2 Füze ateşleyicisi, 2 Biksi Makinalı Tüfek, 2 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 2 M16 Piyade Tüfeği, 6 RPG7 Roketatar, 16 Tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 22, 2019
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