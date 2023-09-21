Kırç nedir, nasıl oluşur? Kırç kaç derecede oluşur? Gökyüzünde yer alan hava kütlelerinin bir başka soğuk hava kütlesi ile karşılaşması, yükselerek soğuması ya da daha soğuk bir bölgeye girmesi sonucunda su buharının yoğunlaşarak katı ve sıvı halde yeryüzüne dökülmesine yağış adı verilmektedir. Atmosferde ortaya çıkan bu su partikülleri yer çekiminin de etkisiyle yer yüzüne dökülmeleri esnasında, suyun alacağı yeni forma göre farklı türlere ayrılabilmektedir. Ortaya çıkan bu yağış türlerinin her biri de gerek toprak gerekse de bitki örtüleri üzerinde farklı etkiler bırakmaktadır. Peki, bu yağış tiplerinden bir tanesi olan kırç nedir ve nasıl oluşur? Kırç yağış türü müdür? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Genellikle sisli ve puslu havalarda ortaya çıkmasıyla bilinen kırç, su buharının cisimler üzerinde bir buz tabakası oluşturması ile kendini göstermektedir. Peki, kırç kaç derecede oluşur? Kırağı ile kırç arasındaki fark nedir? İşte, tüm detaylar…

Kırç Nedir?

Hava kütleleri içinde bulunan nem ya da bir diğer ismiyle su buharının aşırı soğuması ile birlikte ağaç dalları ve saçaklar gibi cisimlerin üzerinde buz tabakası haline gelmesine kırç adı verilmektedir. Hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düştüğü iklim koşullarında gözlemlenen bir meteorolojik hadise olan kırç, özellikle sisli ve puslu havalarda görülebilmektedir. Kırağının ilerlemiş hali olarak da ifade edilebilen kırçlar özellikle buz tabakalarının büyüklükleri sebebiyle kırağıdan ayrılmaktadır.

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Kırç Nasıl Oluşur?

Hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düştüğü ortamlarda görülen kırç; sisli, puslu ya da bulutlu havalarda görülmektedir. Neme doymuş bir havada aşırı derecede soğumuş olan su tanelerinden meydana gelen sis ya bulutlar uzun bir süre yer de kalırlar ve bunları meydana getiren su bulutları ise çok soğuk olan cisimlere çarparak kırçları meydana getirirler. Bu oldukça fazla soğuyan su taneleri, yeryüzünde yer alan cisimler ya da bitkilerin üzerine konmaları esnasında rüzgarlar aracılığıyla savrulabilir ve bu sebeple yassı buz kristalleri halini alabilirler. Tüm bunlara ek olarak çok kalın bir buz tabakası olarak üst üste de yığılabilen bu kristaller, özellikle soğuk kış aylarında elektrik telleri, ağaçların dalları gibi cisimlerin üzerlerinde karşımıza çıkarlar.

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Özellikle havacılık için oldukça tehlikeli bir meteorolojik fenomen olan kırç oluşumu, gerekli önlemler alınmadığı takdirde uçakları da tehdit etmektedir. Yüksek irtifalarda uçak kanatlarının kırçlar ile kaplanması, kanatların ağırlıklarını arttırmakta ve uçakların aerodinamik yapısını bozabilmektedir. Günümüzde tüm uçaklarda, kanatlar üzerindeki kırç oluşumunu engelleyen buz çözücüler kullanılmaktadır.

Kırç Kaç Derecede Oluşur?

Kırç da tıpkı kırağı gibi oluşabilmesi için donma noktasının altında olan bir hava sıcaklığına ihtiyaç duymaktadır. 0 santigradın altına düşmüş olan hava şartlarında sis, pus ve bulutları meydana getiren su damlacıkları hızlıca donmakta ve temas ettiği bitki ya da toprakların üzerinde kırç oluşturabilmektedir.

Kırç Yağış Türü Müdür?

Yağış basit ifadeyle atmosferde meydana gelen su partiküllerinin yeryüzüne dökülmesi anlamına geldiği gibi kırç; yağış türleri arasında görülmemektedir. Çünkü kırç; tıpkı kırağı ve çiyde olduğu gibi yeryüzünde meydana geldiği için yağış türlerinden biri olarak sayılmamakta meteorolojide ölçülmemektedir.

Kırağı ile Kırç Arasındaki Fark Nedir?

Hava sıcaklığının donma derecesinin altında olduğu şartlarda hava kütlelerinin içinde bulunan nemin su damlasına dönüşmeden direkt olarak donmasına ve bu donma neticesinde ortaya çıkan buz kristallerinin toprak üzerinde birikmesine kırağı adı verildiğinden bahsetmiştik. Peki, oluşumları birbirine oldukça benzeyen kırağı ile kırç arasındaki fark nedir?

Esasında kırağı ile kırç oluşumları temelde birbirine çok benzemektedir. Her iki yağış türünde de hava kütlelerinin içinde yer alan su buharları donmakta ve yeryüzünde birikmektedir. Bu iki yağışı birbirinden ayıran tek fark ise kırcın kırağıya oranla, daha fazla buz kristalinin üst üste yığılmasından meydana gelmesidir.

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