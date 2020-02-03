Kireçlenme; eklemlerde bulunan kıkırdak dokunun zamanla çeşitli sebeplerden dolayı hasar görerek zayıflaması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Ağrılara ve hareket güçlüğüne yol açabilmektedir. Genel olarak 50 yaş üzeri kişilerde görülme oranı daha yüksektir.

KİREÇLENME NEDEN OLUR?

-Eklemlere aşırı yüklenme,

- Yaş ve meslek faktörü,

- Duruşta bozukluk ve eklem ameliyatı sonucu oluşan komplikasyonlar,

- Aşırı egzersiz yapılması,

- Kilo,

- Hareketsizlik,

- Romatizmal hastalıklardır.

KİREÇLENME NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Muayene yapıldıktan sonra doktorunuz kireçlenme tespit ettiyse eğer; hastalığınızın şiddetine ve evresine yönelik olarak tedavi yöntemine başlayacaktır. Her zaman en önemli şey erken teşhis ile başlanılan erken tedavi yöntemidir.

Erken tedavi yönteminde; kireçlenen bölgeye artroskopi ile eklem içi temizlik yapılmaktadır. Ancak eklem yapısında bir bozukluk tespit edilirse cerrahi müdahale yapılmaktadır. Bu rahatsızlığa iyi gelen yöntemlerden biri de; akupunktur tedavisidir. Eğer kireçlenme ilerlemiş bir evrede ise; kireçlenen eklemi protez ile değiştirme yöntemi de uygulanabilmektedir. Bunların yanında kireçlenmeye iyi gelen şifalı otlar da bulunmaktadır.

KİREÇLENMEYE NE İYİ GELİR?

Yabani elma, kimyon, köknar, gül, sarımsak, siyah nohut ve zeytinyağıdır. Şifalı bitkileri kullanarak kireçlenmenin başlamaması için kendinizce önlemler alabilirsiniz.

KİREÇLENMEYE KARŞI NELER YAPILMALI?

- Aşırı egzersizler yapmamalı,

- Ani hareketlerde bulunmamalı,

- Hareketsizlikte kireçlenmeye sebep olduğundan dolayı düzenli ve hafif yürüyüşler yapmalı,

- Kilodan kaynaklı kireçlenme varsa kişi mutlaka kilo vermeli,

- Bacaklarda ve dizde oluşan kireçlenme içinde su içerinde egzersizler yapmalıdırlar.