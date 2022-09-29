124 saat okudu, Guinness rekoru kırdı!

GÜNDE 20 SAATTEN FAZLA EZBERE OKUDU

Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manasçı Rısbai İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas Destanı'nı okudu.

Rekor denemesinin açıklanması ve ödül töreni için Tayyare Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Başkenti Bursa'ya yakışır programlardan birini daha yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas Destanı'nın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu belirten Aktaş, "Rekorlar kitabına girecek bir performansın bu vesileyle ilklerin şehri olan Bursa'da gerçekleşmesi bizim için ayrı bir gurur. Manas geleneğini yaşatan ve bizlere ulaştıranlara yürekten teşekkür ediyorum."

Rekor denemesinin sonucu için açıklama yapan Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ise rekorun gerçekleşmesi için uluslararası kuralların yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.