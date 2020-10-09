Kırgızistan'da başbakan ve kabine üyeleri görevden alındı!

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Tartışmalı seçimlerin ardından geniş çaplı gösterilerin yaşandığı Kırgızistan'da Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Boronov ve hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladı.

Kırgızistan'da geçtiğimiz hafta yapılan seçimin ardından, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla binlerce kişi sokağa çıkmıştı.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Kırgızistan'da Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifasının ardından Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.

Milletvekillerin bir araya geldiği salı akşamki toplantıda, seçim arefesinden sonra nerede olduğu belli olmayan Başbakan Kubatbek Boronov'un imzalı istifa mektubu paylaşılmıştı.

Öte yandan, göstericilerin cezaevinden çıkardığı eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Bişkek'te bugün öğleden sonra yapacağı mitingine ülkenin çeşitli bölgelerinden geniş katılımının olacağı yönündeki iddiaların atıldığı akşam saatlerinde Bişkek sakinlerini endişelendirdi.