AA

Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan ve ülkenin incisi olarak adlandırılan Issık Göl eşsiz güzelliği ile büyülüyor.

AA'nın haberine göre dünyanın en büyük göllerinden biri olan Issık Göl, Tanrı Dağları üzerindeki Küngey ve Terskey adlı sıradağların arasında yer alıyor.

Yaz aylarında gölün ortalama 22 dereceyi gören su sıcaklığının kısa sürede düşmesiyle göl sezonu da kısa sürüyor.​​​​​​​

Başkent Bişkek'ten 260 kilometre mesafede bulunan gölün turistik merkezi Çolpon-Ata şehrine yaklaşık dört saatte kara yoluyla ulaşılabiliyor.

Göl sezonunun açıldığı yaz aylarında, buraya Rusya'nın bazı şehirlerinden, Özbekistan ve Kazakistan'dan uçak seferleri de düzenleniyor.

Deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte, ortalama derinliği 270 metre, uzunluğu 182 kilometre ve genişliği 60 kilometre olan gölün suyu, Tanrı Dağlarındaki karların erimesiyle oluşuyor.

Yaklaşık 80 nehir ve akarsu sayesinde dolan ve dışarıya akıntısı olmayan tropikal göl bir denizden farksız görünüme sahip.

Göl, birçok hayvan türünün özellikle su kuşlarının en önemli yaşam alanlarından biri.

Ufukta suyun ve gökyüzünün birleştiği göl ve etrafındaki dağ dizisi adeta tablo gibi bir manzara sunuyor.

Issık Göl, kristal berraklığında suyu, kızgın kum plajları, doğası ile yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Çolpon-Ata şehrinde ve ilçelerindeki tatil merkezlerinde her bütçeye uygun konaklamak için irili ve ufaklı sanatoryumlar, oteller, pansiyonlar ve evler yer alıyor.

Tatilini çeşitli su aktiviteleriyle daha da eğlenceli hale getirmek isteyenlere göl tekne turları, jet-ski, deniz paraşütü, göl ringo hizmeti de sunuluyor.

"TURİSTLER DAHA AKTİF HALE GELDİLER"

Issık Göl'de tekne turu düzenleyen işletmenin kurucusu Sergey İlçişin, yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin her geçen yıl daha aktif hale geldiğini söyledi.

İlçişin, turistlerin hep sahilde kum üzerinde güneşlemek istemediklerini ifade ederek "Gölün kıyı kısmını ve dağların panoramasını görmek isteyen tatilciler tekne turunu tercih ediyorlar" dedi.

"ISSIK GÖL BİZİM İNCİMİZ"

Gölün en kalabalık sahillerden birinde 20 yıldır ev yemekleri restoranı işleten Çolpon Kaybıldayeva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde halkın ekoloji, temiz hava ve temiz suyun kıymetini daha iyi anladığını belirtti.

İnsanoğlunun sağlığını temiz su ve temiz hava sayesinde kazandığını ve koruduğunu söyleyen Kaybıldayeva, halkın bu yıl Issık Göl'deki temiz suyu ve temiz çevreyi yeniden keşfettiğine dikkati çekti.

Kaybıldayeva, "Issık Göl bizim incimiz. Bu incimizi korumamız gerekiyor. Ekolojinin korunması için altyapıya büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Bu da yerel yönetimlere ve hükümete büyük görev yüklüyor" ifadelerini kullandı.

"DİNÇ KALMAK İÇİN GELİYORUM"

Issık Göl'e büyük önem verdiklerini ifade eden tatilci Muhammed Osmankulov, "Issık Göl Allah'ın Kırgızlara verdiği en büyük nimetlerdendir. Gölün temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık ve tatil için burası en muhteşem yerdir. Ben de buraya dinç kalmak için her yıl geliyorum" ifadelerini kullandı.