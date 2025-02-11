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        Haberler Gündem Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Kırıkkale'de evdeki yangında bir kişi öldü

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir evde çıkan yangında, 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:16
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        Evdeki yangında bir kişi öldü
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        İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde ikamet eden K.Ö'nün iki katlı müstakil evinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yahşihan Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangının ardından eve giren ekipler, K.Ö'nün yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, Kırıkkale Adil Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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