Kırıkkale'de garajda silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da, yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ruhan Çalu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Komşuların daireden gelen sesler üzerine yaptığı ihbarla ortaya çıkan cinayetle ilgili şüpheli, olayın ardından Kocaeli'nde teslim oldu. Yapılan çalışmalarda, maktulle hiçbir bağlantısı olmayan Mert deniz G.'n... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ruhan Çalu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Komşuların daireden gelen sesler üzerine yaptığı ihbarla ortaya çıkan cinayetle ilgili şüpheli, olayın ardından Kocaeli'nde teslim oldu. Yapılan çalışmalarda, maktulle hiçbir bağlantısı olmayan Mert deniz G.'nin, kapıyı çalıp açan Çalu'yu bıçaklayıp öldürdüğü belirlendi. Üniversite öğrencisi olan şüpheli adliyeye sevk edildi. Katledilen Çalu'nun cep telefonu da boş bir arazide bulundu Daha Az Göster