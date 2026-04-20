Kırıkkale'de garajda silahlı saldırı: 1 ölü
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, garajda silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Giriş: 20 Nisan 2026 - 02:46 Güncelleme:
Kırıkkale'de iddiaya göre, belediyeye ait garajda İ.A, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karakeçili İlçe Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından hastanede oluşan kalabalık dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri önlem aldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Öte yandan, Yazıcı'nın Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.
