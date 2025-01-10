Kırıkkale'de kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Kırıkkale'de evinde 16 tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Y.Anın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, 16 tabanca, kalem şeklinde silah, 41 şarjör, ⁠1284 fişek ve kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.