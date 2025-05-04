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        Haberler Gündem Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de bir aile faciası yaşandı. Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 00:59 Güncelleme: 04.05.2025 - 01:21
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        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
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        Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde yaşayan Celal (67) ve Sündüs Türkoğlu'dan (64) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

        Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

        Cesetler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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        #Kırıkkale
        #Sündüs Türkoğlu
        #haberler
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