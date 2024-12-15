Kırıkkale'de korku dolu anlar! 4 kişi ölümden döndü

Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi ve bir papağan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangının, banyodaki elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilirken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Güneş Apartmanı'nın 2. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, banyoda bulunan elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evin diğer odalarına sıçradı. Apartmandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden A.Ç., S.Ç., A.E. ve E.E., ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın merdiveniyle tahliye edilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan bir papağan ise İtfaiye Amiri Arap Taplaktepe tarafından yapılan kalp masajı yaptı.