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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de korku dolu anlar! 4 kişi ölümden döndü | Son dakika haberleri

        Elektrikli şofben evi yaktı

        Kırıkkale'de korku dolu anlar yaşandı, 4 kişi ölümden döndü. Banyodaki elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilen yangın evi yaktı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 18:17 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:17
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        Kırıkkale'de korku dolu anlar! 4 kişi ölümden döndü
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        Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi ve bir papağan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangının, banyodaki elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilirken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

        Yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Güneş Apartmanı'nın 2. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, banyoda bulunan elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evin diğer odalarına sıçradı. Apartmandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden A.Ç., S.Ç., A.E. ve E.E., ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın merdiveniyle tahliye edilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Evde bulunan bir papağan ise İtfaiye Amiri Arap Taplaktepe tarafından yapılan kalp masajı yaptı.

        Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını haber alarak olay yerine gelen B.Ç., kardeşinin evinin yanması üzerine fenalık geçirirken, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri kendisini sakinleştirdi.

        Apartmandaki diğer dairede kalan vatandaşlar da tahliye edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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