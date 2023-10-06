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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de terminalde silahlı kavga: 3 yaralı

        Kırıkkale'de terminalde silahlı kavga: 3 yaralı

        Kırıkkale'de otobüs terminalinde faaliyet gösteren iki firmanın yetkilileri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak, bir kişi ise darbedilerek yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 00:35 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:05
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        Terminalde silahlı kavga: 3 yaralı
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        Kırıkkale'de otobüs terminalinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla, bir kişi de darp sonucu yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde faaliyet gösteren iki firma yetkilileri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Açılan ateş sonucu kavgaya karışan R.B. (46) ve olayla ilgisi bulunmayan G.P. (56) yaralandı. S.Ç. (34) de darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişiyi gözaltına aldı.

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