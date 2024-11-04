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        Haberler Gündem Kırıkkale'de 'yolcu taşıma' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Güncel haberler

        Kırıkkale'de 'yolcu taşıma' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

        Kırıkkale'de dolmuş şoförleri arasında çıkan 'yolcu taşıma' kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:16 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:16
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        'Yolcu taşıma' kavgası kanlı bitti
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        Olay, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi dolmuş durağında meydana geldi.

        Dolmuş şoförü oldukları öğrenilen M.Y.E. ile E.Ç. arasında ‘yolcu taşıma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile M.E.Y.’ye ateş etti.

        Açılan ateş sonucu M.E.Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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