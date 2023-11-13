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        Kırıkkale´de 4 katlı apartmanda yangın endişe yarattı

        KIRIKKALE'ninYahşihan ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Apartman yöneticisinin megafonla yaptığı uyarı ile daire sakinleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:50
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        Kırıkkale´de 4 katlı apartmanda yangın endişe yarattı
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        KIRIKKALE'ninYahşihan ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Apartman yöneticisinin megafonla yaptığı uyarı ile daire sakinleri binayı tahliye ederken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi Caddesi üzerindeki 4 kartlı apartmanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Bu sırada yangını fark eden apartman yöneticisi megafon yardımı ile binanın tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın bulunmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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