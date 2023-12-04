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        Kırıkkale'de yoğun sis

        KIRIKKALE'deetkiliolan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:45
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        Kırıkkale'de yoğun sis
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        KIRIKKALE'deetkiliolan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

        Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşünce sürücüler de güçlükle ilerledi. Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun yollarında trafik polisleri görev aldı. Ekipler, yol güzergahlarında sürücülere; takip mesafelerini korumaları, yavaş ilerlemeleri, sis farları ve dörtlü sinyal lambalarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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