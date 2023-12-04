Kırıkkale'de yoğun sis

KIRIKKALE'deetkiliolan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü, ulaşım yavaşladı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşünce sürücüler de güçlükle ilerledi. Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun yollarında trafik polisleri görev aldı. Ekipler, yol güzergahlarında sürücülere; takip mesafelerini korumaları, yavaş ilerlemeleri, sis farları ve dörtlü sinyal lambalarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundu.