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        Bakan Yumaklı: İçinizdeki potansiyeli keşfedip, üretimde olun (2)

        TARIMVE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale temasları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:55
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        Bakan Yumaklı: İçinizdeki potansiyeli keşfedip, üretimde olun (2)
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        TARIMVE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale temasları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, beraberindeki Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Fatih Ateş ile görüşen Yumaklı, personellerle öğle yemeği yedi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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