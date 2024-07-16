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        Park halindeki otomobil alev topuna döndü

        KIRIKKALE'de, park halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:43 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:45
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        Park halindeki otomobil alev topuna döndü
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        KIRIKKALE'de, park halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna dönüştü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 155. Sokak'ta yaşandı. Park halindeki A.A.'ya ait 06 HD 623 plakalı otomobilin motorundan alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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