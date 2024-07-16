Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 155. Sokak'ta yaşandı. Park halindeki A.A.'ya ait 06 HD 623 plakalı otomobilin motorundan alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

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