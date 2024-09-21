Firari hükümlü tuvaletteki gizli bölmede yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü M.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada M.G., tuvaletteki gizli bölmede saklanırken yakalandı. 'Basit yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.