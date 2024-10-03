Rögarda sıkışan gaz bomba gibi patladı

KIRIKKALE'de rögar içerisinde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Fırlayan rögar kapağı, düştüğü otomobilde hasara yol açtı.

Olay, gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 938'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki rögar, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle patladı. Şiddetli patlama mahallede paniğe neden olurken, rögarda yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra elektrik ve doğal gaz şirketinin teknik ekipleri sevk edildi. Bölgedeki doğal gaz ve elektrik kesilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Fırlayan rögar kapağı otomobilin üzerine düşerken, araçta hasar oluştu.