Kontrol altına alınan atölyedeki yangın, yeniden alevlendi

Sabah saatlerinde kumaşların tekrar alevlenmesiyle ikinci bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan A.Ö.'ye ait tekstil atölyesinde dün akşam saatlerinde kumaşların alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ekibinin yanı sıra elektrik şirketinin teknik ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı, atölye kullanılamaz hale geldi.

KIRIKKALE'de tekstil atölyesinde gece çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden alevlendi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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