Kırıkkale'de 4 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi (2)
TUTUKLANDIEmniyettekiişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.
TUTUKLANDI
Emniyettekiişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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