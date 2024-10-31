Kırıkkale'de firari FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, FETÖ/PDY’ye üye olmaktan aranan ihraç memur A.K., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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