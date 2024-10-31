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        Kırıkkale'de firari FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

        KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ihraç memur A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:20
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        Kırıkkale'de firari FETÖ şüphelisi yakalanıp, tutuklandı
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        KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan aranan ihraç memur A.K., yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, FETÖ/PDY’ye üye olmaktan aranan ihraç memur A.K., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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