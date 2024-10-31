Firari hükümlü, sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı
KIRIKKALE'de hırsızlık suçundan 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.
KIRIKKALE'de hırsızlık suçundan 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın, sedirin altındaki gizli bölmede saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Çeşitli suçlardan 24 kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.A., evinin balkonunda yakalandı.
Diğer adrese yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın, evde sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı. Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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