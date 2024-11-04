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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen, silahlı saldırıda ağır yaralandı

        KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:55
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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen, silahlı saldırıda ağır yaralandı
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        KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırıda 3 kişi daha yaralanırken, şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

        Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, geçen temmuz ayında partisinden istifa etti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, sabah saatlerinde ilçe merkezinde E.Ş.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Saldırıda 3 kişi, daha yaralandı. Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile diğer 3 kişi, ambulanslarl ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Şen ve diğer yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi. Başkan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların tedavisine devam edilmektedir" denildi.

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