Balışeyh Belediye Başkanı Şen, silahlı saldırıda ağır yaralandı

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırıda 3 kişi daha yaralanırken, şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, geçen temmuz ayında partisinden istifa etti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, sabah saatlerinde ilçe merkezinde E.Ş.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Saldırıda 3 kişi, daha yaralandı. Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile diğer 3 kişi, ambulanslarl ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Şen ve diğer yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi. Başkan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.