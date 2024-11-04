Aynı aileden 4 kişi, kazada yaşamını yitirdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir E. yönetimindeki 18 AAT 810 plakalı otomobil ile Fatih Demirtaş'ın kullandığı 06 DM 9170 plakalı otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Fatih Demirtaş ile eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak, hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 4 kişinin cenazesi, memleketleri Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Arbişli köyüne götürüldü. Aile bireylerinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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