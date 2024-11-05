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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen ve şoförü, son yolculuğuna uğurlandı

        KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni Erdem Şen'in (36) silahlı saldırısında yaşamını yitiren Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikail Çelikkol'un cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:25
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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen ve şoförü, son yolculuğuna uğurlandı
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        KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni Erdem Şen’in (36) silahlı saldırısında yaşamını yitiren Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikail Çelikkol'un cenazeleri toprağa verildi.

        Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra, temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, dün sabah ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Başkan Şen ile şoförü Mikail Çelikkol hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) yaralandı.

        Hilmi Şen ve Mikail Çelikkol'un cenazeleri, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Belediye Başkanı Hilmi Şen için Balışeyh Merkez Camisi'nde öğlede cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi, Balışeyh Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Mikail Çelikkol'un cenazesi de Döndü Kadın Camisi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyünde toprağa verildi.

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