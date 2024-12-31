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        Kırıkkale'de 86 yaşındaki firari hükümlü yakalandı

        KIRIKKALE'de 'Cinsel istismar' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:45
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        Kırıkkale'de 86 yaşındaki firari hükümlü yakalandı
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        KIRIKKALE’de ‘Cinsel istismar’ suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 yaşındaki M.S.'nin saklandığı adres polis ekipleri tarafından tespit edildi. Düzenlenen operasyonla M.S. kent merkezinde yakalandı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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