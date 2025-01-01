Odasında ölü bulundu

Sanayi Mahallesi 1252'nci Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda ailesi ile birlikte yaşayan Ali Erdurucan'ın bugün öğle saatlerinde odasına giren annesi, oğlunu hareketsiz buldu. Annesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde satış elemanı olarak çalışan Erdurucan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Erdurucan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Erdurucan’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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