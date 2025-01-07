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        Yoldan geçerken kamyonetin çarptığı yaya öldü

        KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ersin Şane (35) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:00
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        Yoldan geçerken kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ersin Şane (35) hayatını kaybetti. Kaçan kamyonetin sürücüsü M.Y., evinde yakalanıp gözaltına alındı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Şane'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ersin Şane'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şane'nin cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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