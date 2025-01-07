Yoldan geçerken kamyonetin çarptığı yaya öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Şane'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ersin Şane'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şane'nin cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

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