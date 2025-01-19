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        Takma sakal ve gözlükle gittiği iki kuyumcuyu 270 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

        KIRIKKALE'de takma sakal ve gözlük takıp 2 kuyumcudan el çabukluğu ile 270 bin lira değerinde altınları sahte altınlarla değiştiren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:50
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        Takma sakal ve gözlükle gittiği iki kuyumcuyu 270 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
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        KIRIKKALE’de takma sakal ve gözlük takıp 2 kuyumcudan el çabukluğu ile 270 bin lira değerinde altınları sahte altınlarla değiştiren şüpheli tutuklandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Caddesi'nde kuyumculuk yapan A.K.'ye ait 120 bin, E.Z.'ye ait 150 bin lira değerindeki altınların kimliği belirsiz kişi tarafından sahtesiyle değiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları kamera incelemelerinde farklı tarihlerde takma sakal ve gözlük takıp, iş yerlerine gelen ve el çabukluğu ile altınları sahtesiyle değiştiren şüphelinin 6 ayrı suçtan 14 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli, Yahşihan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi. Olay, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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