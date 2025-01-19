Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün çarptığı hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

        KIRIKKALE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsünün kaçarken çarptığı hafif ticari araç devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 20:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsün çarptığı hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan minibüs sürücüsünün kaçarken çarptığı hafif ticari araç devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaçan minibüsteki 2 çocuk yakalandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Hasan Polatkan Caddesi’nde meydana geldi. F.G. (15) idaresindeki 03 HB 585 plakalı minibüs, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada aynı cadde üzerinde hareket halinde bulunan A.A. kontrolündeki 06 ETL 493 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza yerinden kaçan minibüs sürücüsü ise polis tarafından durduruldu. Sürücü F.G. ve minibüste bulunan M.O. (12) yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca...
        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca...
        Takma sakal ve gözlükle gittiği iki kuyumcuyu 270 bin lira dolandıran şüphe...
        Takma sakal ve gözlükle gittiği iki kuyumcuyu 270 bin lira dolandıran şüphe...
        Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de 2 kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Kırıkkale'de AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı