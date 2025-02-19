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        Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor

        KIRIKKALE'de5 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan demans hastası Aydemir Şatay'ı (70) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:08 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:15
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        Kırıkkale'de kaybolan demans hastası aranıyor
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        KIRIKKALE'de5 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan demans hastası Aydemir Şatay'ı (70) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Babası Aydemir Şatay'a ulaşamayan K.Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından Şatay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarından Şatay'ın izine ulaşmaya çalışan polis, bugün de cep telefonunun son sinyal verdiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı. Boş araziler, dere kenarları, bodrum katları, metruk binaların çevresinde sürdürülen aramada, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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