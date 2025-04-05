'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği

RAMAZAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de araç yoğunluğu oluşturdu.

Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara yönündeki yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı. Yağışlı havanın da etkisiyle Kırıkkale geçişinde ulaşım yavaşladı, bazı bölgelerde aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri, gün boyu bölgede trafik akışının sağlanması için bölgede çalışma yaptı. Trafik yoğunluğunun tatilin son gününde de devam etmesi bekleniyor.