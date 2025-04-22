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        Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

        KIRIKKALE'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 01:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 01:45
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        Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
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        KIRIKKALE'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 247 Sokakta meydana geldi. H.M.E. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., üzerinde bulunan tabanca ile H.M.E.’ye ateş açtı. H.M.E., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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