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        Kırıkkale'de sobadan zehirlenen gazi ile eşi yaşamını yitirdi

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Celal (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 01:47 Güncelleme: 04.05.2025 - 01:50
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        Kırıkkale'de sobadan zehirlenen gazi ile eşi yaşamını yitirdi
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        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Celal (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), yaşamını yitirdi. Celal Türkoğlu’nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralandığı, 2023 yılında 'gazi' unvanı aldığı öğrenildi.

        Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak beldesi Yeşilöz mevkisinde oturan Celal ve Sündüs Türkoğlu’ndan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde çifte ulaşmak üzere yaşadıkları tek katlı müstakil eve gitti. Kapının açılmaması üzerine pencereden eve giren yakınları, çifti hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Celal ve Sündüs Türkoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmanın olay yerindeki ilk incelemesi sonucu çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkoğlu çiftinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Öte yandan Celal Türkoğlu’nun, askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralandığı ve 2023 yılında 'gazi' unvanı aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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