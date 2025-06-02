Ağıla giren kurtlar 18 koyunu öldürdü
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde ağılda kurtların saldırısına uğrayan 18 küçükbaş öldü.
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde ağılda kurtların saldırısına uğrayan 18 küçükbaş öldü.
Yahşihan ilçesi Karadere mevkisinde besicilik yapan Ali Gökdere'ye ait ağıla giren kurtlar, koyunlara saldırdı. Ağıldaki 22 koyundan 18'i öldü. Ağılda hayvanlarının öldüğünü gören Gökdere, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, ağılda inceleme yaptı. Gökdere, 22 küçükbaşının olduğunu belirterek, "Dün akşam 22.30 gibi ağılın kapısını kapattım. Saban 05.00'te uyandıktan sonra ağıla geldiğimde hayvanlar yerde seriliydi. Kapıyı, zinciri nasıl açtılarsa açmışlar. Yapacağımız bir şey yok. 18 hayvan telef olmuş, 4 de kuzu vardı, onlara bir şey olmamış. Bunlar kurbanlık değildi, besliyordum" dedi.
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