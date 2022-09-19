Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA

Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları dolayısıyla bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarışlar kapsamında 22 Eylül Perşembe saat 08.00'den 25 Eylül Pazar'a kadar Cumhuriyet Meydanı'na giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde yapılacak.

23-24 Eylül tarihlerinde saat 06.30-20.30 saatleri arasında Millet Bulvarı demiryolu tarafı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Bağdat Köprüsü istikametine kadar olan bölümünün tamamı trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak verilecek. Yolun kapalı olan kısmına çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak.

Yine 23-24 Eylül günlerinde 06.30-20.30 saatleri arasında Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü, Hürriyet Caddesi tek yönlü ulaşıma kapatılacak. Millet Bulvarı'na çıkan Atatürk Bulvarı da trafik ekipleri kontrolünde ara ara trafiğe kapatılacak. Bağdat Köprüsü Kavşağı, Kırıkkale-Keskin, Keskin-Çelebi, Çelebi- Köprüköy, Karaahmetli-Bahşılı ve Keskin-Yeniyapan yolu kontrollü geçişlerle zaman zaman ulaşıma kapatılacak.

25 Eylül'de de 06.30-17.00 saatleri arasında Millet Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Rektörlük Kavşağı'na kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollara yönlendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği
YEREL HABERLER 28. Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.