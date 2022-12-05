Kırıkkale'nin 696 nüfuslu ilçesi: Çelebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'nin 696 nüfuslu ilçesi: Çelebi

AA

Kırıkkale'nin 696 nüfuslu ilçesi: Çelebi

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Türkiye'nin merkez nüfusu 1000'in altında olan Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde yöre halkı huzurlu ve sakin yaşam sürüyor.

Kırıkkale'nin il olmasının ardından 1990 yılında ilçe statüsü kazanan ve 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplam 2 bin 302 nüfusu bulunan Çelebi'de 1221 erkek, 1081 kadın yaşıyor. İlçenin merkezinde 696, 13 köyünde ise 1606 vatandaş ikamet ediyor.

Huzur ve sakinliğiyle dikkati çeken Çelebi'de 2022 yılında şu ana kadar merkezde 9, köylerde ise 40 basit asayiş olayı kayıtlara geçti.

İlçe sakinleri, geçimini daha çok tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor.

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, AA muhabirine, ilçe nüfusunun az olduğunu ancak yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla Çelebi'nin büyümeye devam edeceğini söyledi.

İlçenin doğal gaza kavuştuğunu ifade eden Erdemir, "İlçemizin yüzde 90'ı şu anda kullanıyor, yüzde 10'luk kesimini de inşallah önümüzdeki yıl doğal gazla buluşturacağız. Yine İlçe Devlet Hastanesinin ihalesi yapıldı, 15 yataklı bir hastane olacak. Bunun yanında gençlerimizin sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için halı saha yaptık, yanına da gençlik merkezimizi yapacağız, orası da yakında ihaleye çıkıyor. Gençlerimiz buralarda sportif faaliyetlerini yapabilecek." diye konuştu.

Erdemir, ilçede atıl durumda bulunan ancak girişimleri sonucu Adalet Bakanlığına devredilerek yeniden çalışmaya başlayan süt işleme tesisinin belediye başkanlığı dönemindeki önemli hizmetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Şu anda tesisin Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumunca işletildiğini anlatan Erdemir, "Günlük 10 ton süt işliyorlar, ileride 30 tona kadar çıkarılabilecek. 5 bin metrekare kapalı alana sahip güzel bir tesis oldu. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyorum." dedi.

Erdemir, ilçenin yöresel bir ürününün bulunmadığını belirterek, bölgede genelde arpa, buğday, nohut ve sulanabilir bazı arazilerde mısır ekildiğini ifade etti.

Kesikköprü Barajı'ndan Çelebi Dağı'na su basılması ve sulama sistemi kurulması için hazırladıkları projeyi yetkililere sunduklarını dile getiren Erdemir, bu çalışma yapılırsa bölgede çok geniş bir alanın sulu tarıma açılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bunu da başarabilirsek tarım konusunda da önemli mesafe almış olacağız. Yine yakın zamanda 2 bin ton sıcak asfalt aldık. Katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve AK Parti Milletvekili Ramazan Can'a teşekkür ediyorum."

Erdemir, Çelebi merkez ve köylerinin asayiş anlamında sakin ve huzurlu olduğunu kaydetti.

- "Yavaş yavaş buraya göç başladı"

İlçede bakkal işleten 76 yaşındaki Mustafa Uluyol da Çelebi'nin çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Çelebi'nin havasının, suyunun ve insanlarının çok iyi olduğunu anlatan Uluyol, "Burada misafirhanemiz veya otelimiz yok ama ilçeye gelen hiç kimse de açıkta kalmaz. Baktın ki yabancı, elinden tutar evine götürür ve misafir edersin. İlçemizden önceleri gidenler oldu ama biz burada nöbetçiyiz. Şimdi yeniden gelenler oluyor. Yavaş yavaş buraya göç başladı." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Necati Yakut ise Çelebi'nin fazla göç verdiğinden Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Üç oğlundan ikisinin Ankara'da yaşadığını belirten Yakut, "Burada eli iş tutmayanlar kaldı. Eşim ve rahatsız kız çocuğumla yaşıyoruz. 3 yıldır bir kıpırdanma ve gelişme oldu." dedi.

Muhtarlık yapan ve çay ocağı işleten Osman Özbağ da ilçede son yıllarda gelişmeler olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalar için emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ters şeritte ilerleyen hafif ticari araç, otomobile ...
Bahşılı Belediye Başkanı Tekin'den engellilere ziyaret
YEREL HABERLER Bahşılı Belediye Başkanı Tekin'den engellilere ...
Kırıkkale'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, ...
Annesinin vefatıyla girdiği bunalımdan ahşaptan maketler yaparak kurtuldu
YEREL HABERLER Annesinin vefatıyla girdiği bunalımdan ahşaptan ...
Bahşılı'da öğrenciler "Konuşan Ağaç" ile bilgilerini artıracak
YEREL HABERLER Bahşılı'da öğrenciler "Konuşan Ağaç" ile bilgilerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.