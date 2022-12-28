Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan çiftçilere ÇKS uyarısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2022'de sona ereceği uyarısında bulundu.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, çiftçilerin 31 Aralık'a kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.

Başvuruda bulunmayan çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için acele etmeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Daha önce ÇKS kaydı olan üreticilerimiz, 2023 müracaatlarını e-Devlet üzerinden yine 31 Aralık'a kadar yapabilecekler. İlk defa ÇKS'ye müracaat eden üreticilerimizin ise bizzat başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Şimdiye kadar her yıl istenen çiftçilik belgesi bu yıl sadece ilk başvurularda istenecektir. Ürün güncelleme formlarında daha önceden istenen muhtar ve aza imzası uygulaması da kaldırılmıştır. Tüm çiftçilere üretim sezonunun bol ve bereketli geçmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.