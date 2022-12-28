Kırıkkale'de 2 bin 115 ev hayvanı kayıt altına alındı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, evcil kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi çalışması kapsamında 2 bin 115 ev hayvanının kayıt altına alındığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, her yaştan ev hayvanlarının 31 Aralık'a kadar kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

İl genelinde şu ana kadar 1335 kedi ve 780 köpek olmak üzere toplam 2 bin 115 hayvanına çip takılıp kimliklendirildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son başvuru tarihinin yaklaşmasıyla İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde oluşan yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde yeni bir uygulamaya gidildi. Uygulamayla hayvan sahiplerinin yönetmelik ekinde yer alan beyannameyi doldurup imzalayarak il ve ilçe müdürlüklerimize 31 Aralık'a kadar teslim etmeleri halinde çip uygulama ve kayıt işlemi bu hayvanlar için bu tarihten sonra da gerçekleştirebilecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık saat 17.00'ye kadar Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde kimliklendirme çalışmalarına devam edilecektir."

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