Kırıkkale, ROKETSAN'ın yatırımıyla savunma sanayinde daha da güçlenecek

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KIRIKKALE (AA) - Savunma sanayi alanında yatırımlarla öne çıkan Kırıkkale'de, ROKETSAN'ın devam eden yatırımının tamamlanmasıyla binlerce kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Ankara'ya yakınlığı ve 43 ilin geçiş güzergahındaki konumuyla "kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) kentteki varlığını güçlendirmesi, Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluğun yüzde 77'lere çıkmasıyla savunma sanayi alanındaki önemini artırıyor.



Kırıkkale, ROKETSAN'ın 9 bin 500 dönümlük arazide devam eden yatırımıyla "savunma sanayi kenti" kimliğini daha da güçlendirecek.

Mühendislik çalışmalarına mart ayında başlanması ve tesisin bir kısmının faaliyete geçirilmesi planlanan ROKETSAN, hem ülke için çok faydalı teknolojiler geliştirecek hem de kent ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AA muhabirine, kentin son dönemlerde oldukça hızlı değişim yaşadığını söyledi.

Kırıkkale'nin en önemli varlığının MKE AŞ olduğunu belirten Saygılı, "Burası silaha adını veren şehir. Son dönemlerde özellikle MKE AŞ'nin yeniden yapılanması, ROKETSAN, Jandarma Genel Komutanlığı ile özel firmaların yapmış olduğu yatırımlar, Kırıkkale'yi ülkenin savunma sanayi merkezi haline dönüştürüyor." dedi.

- Silah İhtisas OSB'ye yoğun talep

Saygılı, ROKETSAN'ın Türkiye'nin gözbebeği kuruluş olduğuna dikkati çekerek, Kırıkkale'de büyük bir arazi üzerinde hızlı şekilde çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yatırımın Kırıkkale'ye çok büyük katkısının olacağını vurgulayan Saygılı, şöyle devam etti:

"Binlerce istihdam olacak ve hemşerilerimiz burada çalışacaklar. Bunun yanında yan sanayi de gelişecek. Özellikle Silah İhtisas OSB'ye, ROKETSAN ve MKE AŞ'ye yan sanayi alanında üretim yapmak isteyen firmalardan talep geliyor. Yeni bir organize sanayi bölgesi yapmak üzere çalışmamız var. İnşallah Kırıkkale tüm Türkiye gibi gelişmeye devam edecek. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Silah İhtisas OSB'ye yoğun talep var. Her geçen gün Kırıkkale'ye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı sayımız artıyor. Bu anlamda kentimiz oldukça hareketli bir yere doğru gidiyor."

Şehir olarak bunun hazırlıklarını ve mücavir alan genişleme çalışmalarını yaptıklarını anlatan Saygılı, "Türkiye dünyada bir ilerleme kaydettiği gibi yakın dönemde Kırıkkale'nin de ilerleme kaydettiğini herkes görüyor. Biz de bundan fevkalade memnunuz." diye konuştu.

Saygılı, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığı büyük atılımlarla savunma sanayinde oldukça iyi konuma geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar konusunda bir numara olduğunu artık dünyanın da bildiğine işaret eden Saygılı, "Bu anlamda Kırıkkale de önem kazanıyor. Savunma sanayi alanında çalışan pek çok insan var. Özellikle Silah İhtisas OSB'miz, çok hızlı şekilde gelişiyor ve yeni AR-GE çalışmaları yapılıyor. İnşallah hep birlikte çok daha iyi noktalara gideceğiz." ifadesini kullandı.

Saygılı, Jandarma Genel Komutanlığının çok önemli iki biriminin de Kırıkkale'de konuşlanacağını, yaklaşık 15 bin dönümlük arazide inşaat çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.





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