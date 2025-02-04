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        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:10
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        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Gürler Mahallesi mevkisinde S.A. ile A.Ö, M.Ö, C.Ö, Y.Ö. ve M.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, tabancayla S.A'ya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sol bacak, kalça ve kasık bölgesinden yaralanan S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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